EMMEN - De politie heeft in Zuidoost-Drenthe vijftien mensen betrapt met illegaal vuurwerk.

Ze krijgen een boete of worden doorgestuurd naar Halt , zo meldt de politie.De komende dagen worden veel controles gehouden bij de grens. "Via Duitsland komt veel vuurwerk uit Polen, Nederland binnen. Door vuurwerk dat niet is toegestaan in Nederland te kopen of over de grens te vervoeren, riskeer je een boete", laat de politie Zuidoost-Drenthe weten op Facebook "Je mag maximaal 25 kilo vuurwerk in je bezit hebben. Houd er rekening mee dat dit gewicht geldt per voertuig geld en niet per persoon", voegt de politie eraan toe.