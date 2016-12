Hoogeveen blikt terug op 2016: 'Dragen van titel politicus van het jaar was eervol'

Wethouder Maurice Hoogeveen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Tussen Kerst en Oud en Nieuw blikken we met verschillende mensen terug op het afgelopen jaar en kijken we ook alvast vooruit naar 2017. Vandaag doen we dat met wethouder Maurice Hoogeveen in Assen.

Een van de hoogtepunten van 2016 voor Hoogeveen was de start van De Trampoline. "Dat is een bijzondere voorziening voor kinderen tussen de vier en zeven jaar, waar zorgen om zijn", vertelt de wethouder. "We zijn een bijzondere school gestart, waardoor die kinderen niet meteen een sticker krijgen. Alle expertise zit daar samen in één gebouw."



Hoogeveen komt er graag. "De momenten dat ik daar ben zie ik met hoeveel liefde die kinderen begeleid worden en hoe gezocht wordt naar een manier waarop ze het beste kunnen leren. Dat vind ik mooi om te zien."



Factory Outlet Center

Toch zijn er voor Hoogeveen ook wat tegenvallers. Provinciale Staten stemden tegen de komst van een Factory Outlet Center (FOC), terwijl de gemeenteraad van Assen in februari nog voor stemde.



De kans dat er alsnog een FOC in Assen komt, is er. De initiatiefnemers zijn bezig met een nieuw plan. Hoogeveen hoopt ook nog steeds dat de outlet er komt. "Ik denk echt dat we in Drenthe behoefte hebben aan een grote toeristische en recreatieve voorziening waar mensen zich een dag kunnen vermaken. Ook kan het bijdragen aan de werkgelegenheid."



Sensor City en Incas3

Het faillissement van Incas3 en de financiële problemen van Sensor City zijn ook een tegenvaller. "Wij willen graag werken aan een economische versterking van de stad en de regio", legt Hoogeveen uit. "Daarbij is de aanpak van sensortechnologie belangrijk geweest. Maar dat gaat bij twee instellingen niet goed."



Binnenkort wordt die aanpak geëvalueerd. "We gaan kijken hoe we het hebben gedaan, wat ervan gekomen is en wat er voor effecten er wel of niet zijn." Hoogeveen heeft met de gemeenteraad afgesproken dat er half januari een rondetafelgesprek is met verschillende partijen. In februari volgt dan een debat.



Politicus van het Jaar

Maurice Hoogeveen werd eind 2015 verkozen tot Politicus van het Jaar en mocht die titel dit kalenderjaar dragen. "Het is ontzettend leuk en er eervol als je zo'n titel krijgt. Ik heb heel veel reacties gekregen."



Hoogeveen relativeert ook gelijk. "Het is een waardering voor het werk dat je op dat moment doet. Je zag het bij mijn voorganger, Ard van der Tuuk. Hij moest dit jaar zijn functie als gedeputeerde neerleggen, dus zo snel kan het ook weer vergaan. Het ene jaar ben je politicus van het jaar, het andere jaar ben je niet goed genoeg meer in het werk dat je doet."



Wat brengt 2017?

Over zijn ambities wil Hoogeveen niet al te veel kwijt. "Voorlopig blijf ik wethouder", zegt hij. "In 2018 zijn er weer verkiezingen."



Zo ver is het nog niet. Eerst gaat Hoogeveen samen met vrienden Oud en Nieuw vieren. "Die vrienden nemen hun kinderen mee. Dus ik denk dat we de gourmetstellen wel op tafel zetten. Dat wordt heel gezellig."