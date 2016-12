MSC wint Jan Bralten Futsal Toernooi

VOETBAL - MSC is de winnaar geworden van de 29e editie van het Jan Bralten Futsal Toernooi in Meppel. In de finale versloeg de zondaghoofdklasser Rolder Boys, dat uitkomt in de 2e klasse.

MSC volgt daarmee d'Olde Veste'54 op, dat het toernooi vorig jaar won.



De finale eindigde in 2-2, nadat MSC twee keer een voorsprong weggaf, maar in de strafschoppenserie bleek de Meppeler club koelbloediger.



d'Olde Veste'54, dat in de halve finale van Rolder Boys verloor na strafschoppen, eindigde als 3e.

Door: Niels Dijkhuizen