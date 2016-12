Geert Katoen nieuwe trainer vv Gasselternijveen

Geert Katoen wordt gefeliciteerd door vv Gasselternijveen-penningmeester Lukas Tammenga

VOETBAL - Geert Katoen wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van vv Gasselternijveen. De 41-jarige Emmenaar volgt Roeland Deuring op, die na dit seizoen stopt.

Katoen was tot afgelopen seizoen speler van NKVV (4e klasse zaterdag). Daarnaast was hij de afgelopen drie jaren assistent-trainer bij deze vereniging.



Sinds dit seizoen is Katoen trainer van JO-17-1 van WKE’16 uit Emmen.



"Klaar voor het hoofdtrainerschap"

"Katoen is een beginnende jonge en vooral enthousiaste trainer die klaar is voor een functie als hoofdtrainer bij een vereniging. Het bestuur van Gasselternijveen is van mening dat de visie en ambitie van Katoen en Gasselternijveen goed bij elkaar aansluiten", zo laat het bestuur op de website van de club weten.