Kans op gladheid op de weg

Het kan glad zijn op de weg (foto: archief Persbureau Meter)

ASSEN - Grote kans dat u vanochtend de ruiten van uw auto moet krabben, want het heeft gevroren vannacht.

Het kan daarom ook glad zijn op de weg, zo waarschuwt het KNMI. Mensen in het verkeer kunnen hier last van hebben. Volgens het weerinstituut moeten weggebruikers hun rijgedrag aanpassen.



Code geel is tot 11.00 vanmorgen van kracht.