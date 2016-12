GGD Drenthe stelt winterregeling in

ASSEN - GGD Drenthe heeft de winterregeling ingesteld. Dat gebeurt als de gevoelstemperatuur een aantal dagen onder de -5 graden is.

Daklozen lopen gezondheidsrisico's als ze met dit weer buiten verblijven. Voor die mensen wordt tijdens de winterregeling opvang geregeld.In Drenthe zijn er ook mensen die in schuurtjes, zelfgebouwde hutjes of in huizen zonder gas en elektra wonen. Volgens GGD Drenthe zijn zij lastiger in de gaten te houden dan daklozen. Slapen in een schuur of hut die niet verwarmd is, is bijna net zo gevaarlijk als slapen op straat, zegt GGD Drenthe.