Stelling: 2016 was top!

ASSEN - Nog twee dagen en dan zit 2016 erop. Het jaar waarin Johan Cruijff overleed en Europa werd opgeschrikt door aanslagen in onder meer Istanboel, Brussel, Nice en Berlijn.

In 2016 namen we afscheid van veel artiesten. Denk aan David Bowie, Glenn Frey, Eddy Wally, Prince, Leonard Cohen en George Michael. En naast Cruijff overleed ook eeuwige sportlegende Muhammad Ali.Er zijn gelukkig ook lichtpuntjes. Zo trekt de economie weer aan en zijn zowel ondernemers als consumenten weer stukken optimistischer dan afgelopen jaren.Op sportgebied viel er ook wat te juichen. De handbaldames met oud-E&O-speelster Lois Abbingh en de volleybaldames met Laura Dijkema uit Beilen op de Olympische Spelen hielden ons in de greep. Willemijn Bos pakte zilver met de hockeydames en roeister Ilse Paulis uit Dalen won zelfs goud.Maar hoe was het jaar voor u? Heeft u een goed jaar achter de rug?