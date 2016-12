Emmenaar stapt opnieuw naar rechter om carbidbesluit

EMMEN/GRONINGEN - Jan de Vries uit Noordbarge sleept, net als vorig jaar, de gemeente Emmen voor de rechter vanwege het carbidbesluit dat Emmen gisteren nam.

Hij wil dat de gemeente zich aan haar eigen regels houdt om morgen niet binnen 50 meter van woningen met carbid te schieten. Het gaat om hem de situatie in zijn eigen wijk, maar ook om twee andere locaties in de gemeente, zegt De Vries.De gemeente besloot gisteren dat op 157 locacties met carbid mag worden geschoten op Oudejaarsdag. Ondanks dat ze in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft bepaald dat het alleen mag op minstens 50 meter van woningen en 300 meter van locaties met dieren, verleende Emmen gisteren ook ontheffing aan plekken die daar niet aan voldoen.Emmen heeft dit gedaan nadat het CDA vorige week een verzoek indiende om ontheffing te verlenen aan locaties waar geen bezwaren waren om dichter bij bebouwing met carbid te schieten, zoals bij café De Spot in Erica.Door die ontheffing mag nu ook op andere plekken in de gemeente Emmen dichter bij woningen worden geschoten dan in de APV staat. "In Noordbarge was al een locatie aangewezen aan de Nieuw-Amsterdamsestraat, aan de rand van de buurt. Dat vond ik prima. Maar nu gebeurt het alsnog weer in de woonwijk", zegt De Vries. "De gemeente handhaaft haar eigen beleid niet."In Noordbarge mag morgen met carbid worden geschoten bij het Terra College aan de Middenstraat en aan de Stortweg.De Emmenaar stapte vorig jaar ook naar de rechter vanwege het in zijn ogen inconsequente carbidbeleid in Emmen. De rechter gaf de gemeente toen op haar kop . Daarna paste Emmen de APV aan, met de regel dat knallen alleen op minstens 50 meter van bebouwing mag.Dat De Vries ageert tegen het carbidbeleid wordt hem door carbidliefhebbers niet in dank afgenomen. "Mijn mailbox stroomt vol met boze mails. Het is allemaal getreiter. Ook heb ik bij huis veiligheidsmaatregelen getroffen."In de rechtszaal gaat het vanmiddag niet alleen om Noordbarge maar om nog twee locaties in de gemeente. Welke wil De Vries vooraf niet zeggen. "Ik neem die mee in het proces namens andere inwoners van Emmen, die zelf geen bezwaar durven te maken, omdat ze bang zijn voor boze reacties."De gemeente Emmen wil voorafgaand aan de rechtszaak geen commentaar geven. De zaak tussen De Vries en Emmen dient vanmiddag om 13.00 uur bij de bestuursrechter in Groningen.