Zorgpalet en Leveste Care fuseren tot één stichting binnen Treant Zorggroep

HOOGEVEEN/EMMEN - Vanaf 1 januari gaan de stichtingen Zorgpalet en Leveste Care samen op in de stichting Treant Care.

De twee organisaties werkten al langer samen binnen Treant Zorggroep. De fusie hangt volgens Treant onder meer samen met landelijke ontwikkelingen op het gebied van verpleeg- en ouderenzorg.In de toekomst zouden beide organisaties als zelfstandige stichtingen 'beperkter in staat zijn om een volwaardig zorgaanbod te leveren'. Treant zegt dat de behoefte aan zorg in de regio juist toeneemt. Bovendien zouden er voor cliënten weinig andere opties in de buurt zijn.Aan de zorg voor cliënten in en rond Hoogeveen en Emmen verandert er niets, laat Treant weten.Treant heeft twintig centra voor ouderen- en verpleegzorg. Daarnaast vallen Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen, Scheper Ziekenhuis in Emmen en Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal onder Treant Zorggroep.