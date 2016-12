Live: tussenstanden kwartfinale Protos Weering

VOETBAL - Vijftig clubs strijden vanavond in tien sporthallen om 25 tickets voor de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Liveblog kwartfinale Protos Weering

Alle favorieten overleefden afgelopen dinsdag de voorronde en met name Dedemsvaart, Dalen, Emmen, Valthermond, EMMS, Noordscheschut, SC Erica (de winnaar van vorig jaar) en Raptim maakten indruk door alle wedstrijden in hun poule te winnen.De winnaar van twee jaar geleden, MSC, won gisteravond nog het Jan Bralten Futsal Toernooi en de grote vraag is natuurlijk: hoe heeft de Meppeler hoofdklasser de inspanningen van gisteren verteerd?Volg hier alle tussenstanden en uitslagen (met dank aan www.protosweering.nl)