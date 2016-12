Koude gevoelstemperaturen gevaarlijk, maar ook een belevenis

ASSEN - De gevoelstemperaturen liggen de komende dagen waarschijnlijk onder de -5 graden. En dus ligt gevaar voor onderkoeling op de loer voor daklozen, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld meedoen aan een nieuwjaarsduik.

Anne Greet Groeneveld van de GGD Drenthe gaat over de winterregeling die is ingesteld . "Vooral daklozen kunnen onderkoeld raken en niet meer op temperatuur komen. Uiteraard geldt dat als het langdurig koud is. In mijn aandachtsgebied Emmen lopen regelmatig mensen op straat zonder onderkomen, die niet naar een opvang gaan. Je praat dan over een stuk of acht mensen die bij ons op de rode lijst staan."Groeneveld benadrukt dat mensen met onderkoelingsverschijnselen zijn te herkennen. "Mensen zijn dan suffig en slecht aanspreekbaar. Soms ook afwerend."Ondanks de verwachte gevoelstemperaturen kunnen mensen tijdens Oud en Nieuw kamperen in Drouwen. Martijn Harms, boswachter van Staatsbosbeheer wijst mensen wel op het gevaar van kou. "Het voornaamste is dat je een goede slaapzak hebt. Dat is wel heel erg belangrijk."Harms begrijpt wel waarom kampeerders de kou opzoeken. "Het is toch de beleving. Zoals vanmorgen: al het rijp om je heen is prachtig om te zien. Het klinkt heel koud, maar mensen hebben een camper, een caravan of een tent met een kacheltje. Het is echt een beleving voor die mensen."Een van de kampeerders slaapt tijdens Oud en Nieuw in een hangmat onder een rieten afdakje. "Dat vind ik een bikkel. Hij heeft gelukkig een heel goede slaapzak. Ik zou het zelf te koud vinden, maar deze jongen vindt het geweldig om te doen", vertelt Harms. De boswachter verwacht dat hij morgen ongeveer 45 plaatsen bezet heeft met kampeerders.In Drenthe kun je zondag op zeker tien plaatsen terecht voor een nieuwsjaarsduik. Rob van Bemmel van de Reddingsbrigade Emmen waarschuwt voor de kou. "Het gevaar zit 'm er in ieder geval in dat je na een nacht weinig slaap, vermoeid zo'n duik aangaat. Je moet gewoon heel erg fit zijn wil je aan zo'n duik beginnen. Het is water is erg koud, dus het gevaar van onderkoeling is altijd aanwezig."Het gebruik van alcohol tijdens Oud en Nieuw heeft volgens Van Bemmel effect op de nieuwsjaarsduik. "Op moment dat je in lichtelijk beschonken toestand het koude water ingaat, verlies je sneller lichaamstemperatuur en slaat de kou dus veel sneller toe.""Als je makkelijk warmte verliest, helpt het om jezelf in te smeren met vaseline. Voor die mensen die dat zelfs niet goed genoeg vinden, kun je een wetsuit aandoen. Dat is een soort extra laag om het lichaam heen die de warmte vasthoudt en de kou buiten laat", adviseert Van Bemmel.