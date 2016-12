Zeldzaam paddenstoeltje gevonden in het Reestdal

ZUIDWOLDE - Uiterst zeldzaam, maar inmiddels groeit het op twee plekken in het Reestdal, bij Zuidwolde: het gesteeld veenknoopje. Vorig jaar werd dit mini-paddenstoeltje gevonden in natuurgebied de Takkenhoogte. Nu is het ook ontdekt op het Rabbingerveld.

Volgens amateur-mycoloog Evert Ruiter zie je zo'n gesteeld veenknoopje niet vaak. De paddenstoel zie je ook snel over het hoofd. "De paddenstoel is een halve centimeter groot, een centimeter maximaal. Het zijn speldenknopjes."Volgens Ruiter lijkt het paddenstoeltje op een oud, zijden knoopje van vroeger. "Vroeger had je damesjurken met van die kleine knoopjes. Daar lijkt het een beetje op. Het paddenstoeltje is een beetje onregelmatig van vorm en heeft een soort hoedje. Daar zit dan weer een zandkleurig steeltje onder. Dus het is heel onopvallend", zegt hij.Dat het gesteeld veenknoopje groeit in het Reestdal, verbaast Ruiter niet. "De Takkenhoogte is ooit ontwikkeld van landbouwgrond tot natuurgebied, dat gaat mooi. Het Rabbingerveld is recenter ontwikkeld. Het lijkt erop dat het knoopje een habitat heeft gevonden waar het zich prettig voelt." Of het veenknoopje een blijvertje is, durft Ruiter niet te zeggen. "Dat weet je nooit."