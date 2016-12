'Houd dieren binnen tot na Oud en Nieuw'

Dierenarts Randy Smink in haar kliniek (foto: RTV Drenthe)

ROLDE - Dierenarts Randy Smink uit Rolde raadt eigenaren aan hun dieren binnen te houden zolang er met vuurwerk geknald wordt.



Aan honden merk je het sterkst wanneer ze bang zijn voor vuurwerk, maar ook katten, konijnen of paarden kunnen gestresst raken van de harde geluiden. Volgens Smink kunnen baasjes het beste de gordijnen dichthouden of de kooi of stal verduisteren tegen de lichtflitsen van buiten. Muziek kan de knallen wat maskeren.



Preventief

Het beste is om dieren in aanloop naar Oud en Nieuw te laten wennen aan vuurwerkgeluid, bijvoorbeeld door een speciale cd met vuurwerkgeluiden te draaien. "Maar daar is het nu al te laat voor."



Baasjes moeten zelf ook vooral rustig blijven en niet teveel hun eigen gedrag aanpassen, dan raken de dieren nog gestresster. En als een dier zich in de kast of onder de bank verstopt: "rustig laten zitten." Een andere oplossing is om dieren onder te brengen in een pension op een rustige plek.

