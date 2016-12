'Fouten gemaakt bij ontwikkeling van sensorcluster'

ASSEN - De gemeente Assen heeft fouten gemaakt rond de ontwikkeling van het zogeheten sensorcluster in de stad, blijkt uit een evaluatie van de gemeente zelf.

Het rapport is een kritische zelfreflectie, zoals door wethouder Maurice Hoogeveen beloofd was aan de raad. Ruim drie maanden geleden werd bekend dat de sensorbedrijven Sensor City en Incas3 financiële problemen hebben. Incas3 is inmiddels failliet, Sensor City bestaat nog, maar heeft een tekort van zo'n 750.000 euro.Het instituut Sensor City is verantwoordelijk voor het grootschalige meetnetwerk, in en rond de stad Assen, en voor een sensornetwerk op het TT Circuit. Uit de evaluatie van de gemeente blijkt, dat Assen tot nu toe een miljoen euro aan subsidie heeft uitbetaald aan Sensor City.De gemeenteraad van Assen reageerde verbaasd en kritisch toen de problemen bij Sensor City en Incas3 naar buiten kwamen. "We hoorden steeds goede verhalen, terwijl nu blijkt dat al tijden bekend is dat het niet goed loopt", zei ChristenUnie-fractievoorzitter Bert Wienen vorige maand.Stadspartij PLOP wilde hetzelfde weten. In het rapport schrijft de gemeente dat de raad tijdens de voorjaarsnota is geïnformeerd. "De latere behandeling van de voorjaarsnota heeft geleid tot vertraging."Het project Sensor Universe begon tien jaar geleden. Het was een ambitieus project waarin Assen zich wil profileren als dé stad voor het ontwikkelen en toepassen van sensoren.Drie bedrijven werden opgericht: Incas3, Hanze Institutie of Technology en een jaar later Sensor City. In totaal kregen de bedrijven 46 miljoen euro subsidie van verschillende partijen.In de eigen evaluatie komt de gemeente Assen tot de conclusie dat het niet realistisch was om een sensorcluster binnen tien tot vijftien jaar financieel zelfstandig te maken. De bedrijven werkten niet genoeg samen, omdat de gemeente stuurde op financiële zelfstandigheid.Sensor City moest daarom de kosten van het meetnetwerk doorbereken. Dat dwarsboomde nieuwe projecten.De evaluatie van de gemeente is ook kritisch op de rol van de verantwoordelijk wethouder. Hij was ambassadeur voor Assen als sensorstad en toezichthouder. "Het was beter om de verschillende rollen bij verschillende portefeuillehouders te beleggen", zo valt te lezen.