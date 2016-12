Van ijzel tot veel zon: 2016 zat vol extremen

ASSEN - In januari konden we schaatsen op straat en in september was het nog volop zomer in onze provincie. 2016 zat vol extremen.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag was 2016 "zeer zacht en zonnig". Er waren afgerond 1800 zonuren.Het jaar begon koud met vijf ijsdagen. De lange ijzelperiode in onze regio was bijzonder, maar niet uniek. Deze weersituatie komt gemiddeld eens in de vijftien jaar voor.De maanden daarna was van winterweer geen sprake meer. Het voorjaar en de zomer verliepen normaal.Vooral september is erg zacht verlopen. Die maand eindigt op de tweede plaats in de lijst van warmste septembermaand ooit, met een gemiddelde temperatuur van 17,2 graden.Na een koude oktober en november, sluit december, met gemiddeld twee graden warmer dan normaal, ook zacht af.De gemiddelde jaartemperatuur in Drenthe komt uit op 10,1 graden, ruim een halve graad hoger dan het jaargemiddelde van 9,3 graden. Daarmee staat het jaar 2016 op plaats tien van de warmste jaren sinds het begin van de weermetingen in 1901.Op 1995 en 2003 na is Hoogeveen nog nooit zo zonnig geweest. In totaal was de zon hier 1822 uur te zien. Ook het noorden van Drenthe deed goed mee met op het KNMI-station Eelde in totaal 1791 zonuren.September was de zonnigste maand van dit jaar met in Eelde 224 zonuren. Daarmee is deze herfstmaand volgens het weerbureau uitgekomen op de 2e plaats als zonnigste september ooit sinds de start de weermetingen.De totale hoeveelheid regen die is gevallen in Drenthe, ook wel de jaarsom genoemd, is uitgekomen op ruim 650 mm in het noorden van Drenthe en afgerond 750 mm in het zuiden van de regio. En dat is vergeleken met het gemiddelde van ruim 800 mm regen aan de lage kant.Wat volgens Van der Zwaag van weerbureau Noorderweer ook opviel was de verdeling van de neerslag, want normaal gesproken valt de meeste regen in de tweede helft van het jaar.Dit jaar waren de rollen omgedraaid. De meeste regen viel tijdens de eerste zes maanden. In Noord-Drenthe viel 380 mm en in Hoogeveen zelfs 473 mm.