Twee nieuwe voorstellingen Drents Museum in 2017

Bezoekers van de Peredvizhniki-tentoonstelling (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Na een goed jaar hoopt het Drents Museum ook in 2017 weer veel bezoekers te trekken. Er staan twee nieuwe voorstellingen gepland.

De Peredvizhniki-tentoonstelling over Russische Realisten loopt nog tot april, om daarna plaats te maken voor The Great Liao. "Een Chinese tentoonstelling, of eigenlijk uit Binnen-Mongolië", zegt adjunct-directeur en conservator Harry Tupan. "Over een nomadendynastie die na de Tang-dynastie kwam. Met onder meer een bijzonder graf van een prinses uit die tijd , de tiende eeuw na christus."



In het najaar staat een expositie gepland, samen met de Kunsthalle-Emden, over Amerikaans realisme: The American Dream.



Trots

De directie van het Drents Museum is trots op het afgelopen jaar, waarin ongeveer 215.000 mensen naar het museum kwamen. De tentoonstellingen over Harry Muskee, de Maya's en Russische Realisten trokken bijna de helft meer bezoekers dan in 2015. Daarmee is 2016 het derde beste jaar ooit. 2013 was net iets beter en in 2008 trok het Chinese terracottaleger 350.000 mensen naar Assen.



Westen

Het merendeel van de bezoekers kwam volgens Tupan uit het westen van het land. "Als de trein van iets over elf aankomt dan zie je altijd een sliert mensen richting het museum lopen. Zo'n 65 procent van onze bezoekers komt uit Noord- en Zuid-Holland."

Door: Joris Barske Correctie melden