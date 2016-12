Emmenaar verliest rechtszaak over carbidschieten in Noordbarge

EMMEN - De rechter in Groningen heeft beslist dat de carbidbussen in de wijk Noordbarge in Emmen op oudejaardag mogen knallen.

Maar dan wel tussen twaalf uur en half vijf in de middag. En op de locatie bij het Terra College, schuin tegenover de woning van Jan de Vries die naar de rechter stapte om het carbidschieten op die locatie tegen tegen te houden. Dat is niet gelukt.De Vries is teleurgesteld in het oordeel van de rechter, want die gaf de gemeente Emmen een flinke veeg uit de pan over de wijze waarop ze het besluit over de naleving van de carbidregels heeft genomen.Emmen besloot gisteren ontheffing te verlenen aan achttien carbidlocaties die op minder dan 50 meter van woningen liggen. Deze eis staat wel in de algemene plaatselijke verordening, maar het gemeentebestuur vindt carbidschieten een oude, breed gedragen traditie en maakte daarom uitzonderingen, onder meer voor de locatie Noordbarge. De Vries besloot daarop naar de rechter te stappen.De rechter voelde zich gedwongen het carbidschieten door te laten gaan in Noordbarge, maar wel op voorwaarden. Er mag met vijf bussen geschoten worden, met een inhoud van maximaal vijftig liter. De namen van de afstekers zijn bekend bij alle partijen. Een toezichthouder moet aanwezig zijn en toezien op naleving van de afspraken.