Definitief geen WK afstanden voor Joling en De Vries

Linda de Vries (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - De 5.000 meter was vanmiddag de laatste strohalm voor Marije Joling (29) uit Assen en Linda de Vries (28) uit Smilde om zich te plaatsen voor de WK afstanden in Zuid-Korea.

Maar beide vrouwen hoeven hun koffers niet te pakken.



Joling reed, met een licht oplopend schema en een matige slotronde van 36.0, naar een eindtijd van 7.06. 25. Daarmee werd ze achtste.



De rondetijden van Linda de Vries uit Smilde liepen al wat sneller op. Met een slotronde van 35.7 kwam zij tot een eindtijd van 7.08.79. Goed voor de negende plaats.



Alleen de nummers één en twee op de 5.000 meter van het NK afstanden plaatsen zich voor het wereldkampioenschap.



Podium

De overwinning ging vandaag naar de 38-jarige Carien Kleibeuker in 6.58.78. Het zilver was voor Antoinette de Jong met 6.59.78. Zij zullen ons land dus vertegenwoordigen in Zuid-Korea. Carlijn Achtereekte reed in 7.00.83 naar het brons.



Gisteren grepen beide Drentse vrouwen ook al naast een startplaats voor het EK allround.

Door: Karin Mulder Correctie melden