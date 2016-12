Wat is er dit Oud en Nieuw-weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Oud en Nieuw valt dit jaar in het weekend. Misschien heeft u zelf al iets leuks gepland. Maar bent u nog op zoek naar iets om te doen dit weekend? Dan heeft RTV Drenthe een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet.

Mensen die het jaar fanatiek willen eindigen, kunnen Oudejaarsdag meedoen aan de Oliebollentocht van toerclub De Peddelaars. Je kunt kiezen uit een tocht van dertig of vijftig kilometer. De start en finish zijn bij het clubhuis van De Peddelaars in Hoogeveen. Starten kan tussen 9.00 en 10.00 uur.Zit u liever niet op de fiets? Dan kunt u het zaterdag ook bij een wandeling houden. In Gees begint om 11.00 uur een Snertwandeling. De start is bij Tourist Info Gees aan de Dorpsstraat 47. Na afloop, rond 13.00 uur, zijn er voor de deelnemers snert en broodjes. Aanmelden kan via 0524-581704.Ook in Coevorden wordt zaterdag een Snertwandeling georganiseerd. Deze wandeling begint om 14.30 uur bij het Arsenaal aan de Haven 4. Na de wandeling is het natuurlijk tijd voor snert. Aanmelden kan via 0524-525150.In Sleen begint zaterdag om 11.00 uur een dorpswandeling. Gedurende de gehele tocht zijn de midwinterhoornblazers te horen en te zien. Een gids vertelt over de geschiedenis van Sleen. De start is bij Tourist Info Sleen aan de Bannerschultestraat 12. Aanmelden kan via 0591-362282.Het nieuwe jaar kunt u fris beginnen met een van de nieuwsjaarduiken die worden georganiseerd in onze provincie. De eerste is zondag om 11.00 uur in Tynaarlo. Wie liever iets later het water induikt, kan om 15.00 uur nog terecht in Zeijen. Daarnaast zijn er duiken in Assen, Erm Hoogeveen, Coevorden, De Wijk, Drouwenerveen, Roden en Nijeveen. Het complete overzicht vindt u hier Wilt u 2017 nuttig beginnen? Pak dan zondag om 12.00 uur de bezem en ruim de vuurwerkresten op straat op. Dan kunt u meteen uw buren ook even een gelukkig nieuwjaar wensen. Het gaat om een landelijke actie van. Doet u mee? Dan kunt u zich aanmelden via supportervanschoon.nl In Hoogeveen wordt zondag het nieuwe jaar afgetrapt met het Oliebollenbal . Het feest begint om 15.30 uur in Het Postkantoor. Er zijn live muziekoptredens en kinderen kunnen gratis naar de film.