Met -6 buiten in een hangmat: 'Het beviel me prima'

DROUWEN - Buiten daalt de temperatuur steeds verder onder nul. De meeste mensen zoeken binnen de behaaglijkheid op, maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Ik ben ook gek, maar wel zodanig dat ik het gewoon doe en ik er ook van kan genieten Roy Jansen

Roy Jansen uit Stadskanaal gaat nu juist naar buiten.Overal op natuurcamping Borger in Drouwen staan caravans en tenten van mensen die 'eens wat anders willen'. Er hangt ook een hangmat, verscholen tussen de bomen. Die is van Jansen. Afgelopen nacht heeft hij er al geslapen en dat gaat hij vannacht weer doen."Ik wou dit jaar wat anders. Ik had gewoon geen zin om met vuurwerk bezig te zijn. Ik had zoiets van: lekker de rust opzoeken, dus gewoon de camping op te gaan. Gewoon in de eenvoud van een hangmat en een stoofpotje lekker te genieten", vertelt Jansen. Met een simpel kooktoestelletje, een hangmat met een zeiltje en een fiets is hij het bos ingetrokken om Oud en Nieuw uit te zitten.Jansen heeft het afgelopen nacht in de hangmat niet koud gehad, vertelt hij. "Het beviel me prima. Het was goed uit te houden." Aan een tweetal dunne dennetjes heeft hij de touwtjes van de hangmat bevestigd. Daaroverheen een stuk nylon tentdoek. Volgens hem helpen alle kleine beetjes om het warm te houden en dat is het allerbelangrijkste als je met dit weer buiten wil kamperen. "Zorg dat je warm blijft, niet zweten en genoeg kleding meenemen, die droog is", zegt Jansen.Het blijft niet bij een eenmalige actie als het aan de kampeerder ligt. "Ik wil sowieso maandelijks gaan gaan kamperen en dan met deze opstelling." De kou maakt hem daarbij niets uit. "Zolang het maar droog is", grapt Jansen.