Veelpleger uit Emmen hoeft niet naar de kliniek

De man stal een jas (foto: pixabay)

EMMEN - Een 32-jarige man uit Emmen hoeft niet naar de kliniek voor veelplegers (ISD), zoals de officier twee weken geleden eiste. Voor het stelen van een jas is de man veroordeeld tot dertien dagen cel. De straf heeft hij al uitgezeten.

De rechtbank vindt dat de reclassering het rapport, waarin de twee jaar durende ISD-maatregel wordt geadviseerd, onvoldoende is opgesteld. De reclassering put uit oude gesprekken en gebruikt verouderde diagnoses. Er is recentelijk geen gesprek met de Emmenaar gevoerd. Voor de rechtbank is dan onduidelijk of de klinische opname het uiterste redmiddel is voor de veelpleger.



De Emmenaar brengt zijn dagen zwervend door. Hij heeft een onderkomen bij zijn vader, die eveneens de status veelpleger meermalen heeft bereikt. Drugs en drank spelen een grote rol in het leven van de man. Hij stal op 10 november een jas uit de winkel, omdat hij het koud had. Hij toont daarbij geen respect voor andermans goed, zei de rechter.