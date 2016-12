Nuis met zilver op 1.000 meter naar EK sprint

SCHAATSEN - Al sinds 2012 regeert Kjeld Nuis (27) uit Emmen de 1.000 meter op het NK afstanden. Maar vandaag moest hij in Thialf genoegen nemen met het zilver.

Kjeld Nuis: Het doet me wel pijn dat ik die vijfde titel niet heb

Met een eindtijd van 1.08.55 moest hij Kai Verbij (1.08.22) voor zich dulden.Door z'n goede optreden op de vijfhonderd meter van woensdagavond (34.93) plaatst de Emmenaar zich voor het EK sprint, dat volgend weekend in Thialf wordt verreden.In de een-na-laatste rit tegen Pim Schipper opende Nuis met 16.5. De eerste volle ronde ging in 25.0 gevolgd door een slotronde van 26.9. In de laatste rit ging Kai Verbij dus nog onder z'n tijd door.Gerben Jorritsma uit Diever blijft dit seizoen een zorgenkind. Met 1.10.14 wordt hij elfde. Joost Born uit Schipborg rijdt met 1.10.86 de zestiende tijd van de dag.De pas 19-jarige Niek Deelstra uit Hoogeveen verbetert zijn persoonlijk record met 14-honderdste. Zijn eindtijd 1.11.74 is de 22e tijd van de dag.