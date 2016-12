Kjeld Nuis: Het doet me wel pijn dat ik die vijfde titel niet heb

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen regeert het hele seizoen al op de 1.000 meter. Maar vandaag op het NK afstanden moest hij Kai Verbij voor laten gaan.

Nuis met zilver op 1.000 meter naar EK sprint

"Ik ben heel blij met m'n drie tickets voor het WK op de 500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter, maar het doet wel pijn dat ik niet m'n vijfde titel op rij op de 1.000 win."Nuis zoekt de verklaring vooral in de 1.500 meter van donderdag, waarop hij ook zilver won. "Het was een mooie rit, maar ik was gewoon niet goed genoeg. Dit is alles wat ik had vandaag. Ik denk dat gisteren me teveel heeft gekost vergeleken met Kai. Hij had gisteren een lekker dagje. Dat zou ik ook wel willen.""Al die weken probeer je goed te blijven; dat is me net niet gelukt voor de overwinning vandaag. De laatste bocht was meer overleven, dan dat ik echt gretig voor de winst ging. In de laatste bocht was het vooral blijven staan. Gisteren heb ik het daar tenslotte verprutst", besluit Nuis die volgend weekend alweer aan de start staat van het EK sprint. Ook dat toernooi wordt in Thialf verreden.