Hoe bak je de lekkerste oliebol?

ASSEN - Grote kans dat u op Oudejaarsdag oliebollen gaat bakken. Maar hoe maak je nou de lekkerste oliebollen?

Die vraag probeerde presentatrice Anouk Middel beantwoord te krijgen in het Radio Drenthe-programma. Een oproep in het programma leverde tientallen reacties op. Een greep daaruit:Volgens bakkersdochter Diet Boersma uit Leek is het simpel: gebruik patentbloem en echte gist. "Het allerbeste is ouderwetse patentbloem en echte gist. Die kun je bij de bakker kopen", vertelt ze. Volgens Boersma doe je de ingrediënten in een emmer met lauw water, vervolgens roer je ze met de hand om en laat je het deeg twee tot drie uur rijzen bij een warme kachel.Luisteraar Anna sluit zich bij Boersma aan. Ook zij maakt de oliebollen met bloem en gist en gebruikt geen kant-en-klaar mix. "Ik liet het altijd gisten zonder zout. Later voegde ik aan het beslag pas zout en ook appels toe. We hadden altijd lekkere, losse oliebollen, die goed luchtig waren."Een aantal luisteraars komt met de tip om oud, bruin bier door het oliebollenbeslag te doen. De oliebollen zouden dan langer luchtig blijven. Maar dat advies verwijst bakkersdochter Boersma naar het land der fabelen. "Oud, bruin bier is flauwekul", zegt ze.Luisteraar Jannes heeft een bijzondere tip voor een hartige oliebol. "Je moet normale oliebollenmix kopen en er dan kleine, dunne plakjes droge metworst door doen. Dat wordt hartstikke lekker. Dan krijg je een heerlijke oliebol waar de mensen om zullen vechten", aldus Jannes.Meneer Brink maakt een heleboel oliebollen. Hij gebruikt dit jaar vijf pakken kant-en-klare oliebollenmix. Zijn geheim? Hij voegt ook een soezenbeslag aan de mix toe. Het soezenbeslag maakt Brink als volgt: "De verhouding is: 4,5 deciliter water en 225 gram boter. Dat ga je koken. Dan doe je er 270 gram bloem door. Net zo lang tot het een bol deeg wordt. Dan haal je het van het gas af en dan doe je er één voor één negen eieren door", legt Brink uit.Ondertussen laat je de kant-en-klare oliebollenmix rijzen. Na 45 minuten schep je het soezenbeslag erdoor. Daarna moet het geheel volgens Brink nog eens 45 minuten rijzen.John Huizer stuurde een mailtje naar Anouk in de Middag. Simpelweg wat rozijnen of krenten is voor hem niet genoeg. Hij voegt gember, rozijnen, krenten, sukade, appel en gehakte noten aan het beslag toe.Naast het beslag zelf, maakt het natuurlijk ook uit hóe je de oliebollen bakt. Marian Slotema zegt op de Facebookpagina van Anouk in de Middag: "Mijn moeder bakte ze altijd in maïskiemolie. Zooo lekker. Helemaal op Nieuwjaarsdag, dan at ik er wel 20. Niet hard en net zo lekker als pas gebakken."Joanie Aufderhaar bakt de oliebollen in de airfryer. "Lekker knapperig en zacht van binnen en niet te vergeten: maar 1 eetlepel olie!", schrijft ze op Facebook. RTV Drenthe-verslaggever Jeroen Kelderman probeerde eerder ook al eens oliebollen te bakken in de airfryer.