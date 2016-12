Halve finalisten Protos Weering bekend

SC Erica haalde de halve finale ternauwernood

VOETBAL - De 25 halve finalisten van de 40e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. De grote favorieten zitten daarbij al had één van die favorieten, SC Erica, de grootst mogelijke moeite de halve finale te halen. Een 9-0 zege op Zwartemeerse Boys in de laatste wedstrijd bleek uiteindelijk voldoende voor de ploeg van trainer Claus Boekweg.

De andere 24 ploegen die naar de halve finale gaan zijn: De Weide, Dedemsvaart, Noordscheschut, MSC, Hoogeveen zondag, HZVV, Germanicus, Nieuw Buinen, CSVC, Beilen, CEC, Staphorst, DZOH, SVBO, Dalen, Bergentheim, Achilles 1894, Valthermond, Hardenberg'85, Rolder Boys, vv Emmen, EMMS, SC Erica, HOC en Gramsbergen.



Er werden vanavond 444 goals gescoord in 100 wedstrijden (verdeeld over de tien poules). De hoogste uitslag was Hoogeveen zondag - NWVV 10-0. De meest goals vielen bij HOC - Bergentheim (6-6). Ook bij Ruinerwold - DVC'59 (5-5), Bergentheim - Daarlerveen (8-2) vielen er 10 treffers.



