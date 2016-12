Kwartfinale Protos Weering: de statistieken

VOETBAL - Negentien Drentse clubs hebben zich vanavond geplaatst voor de halve finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Twee clubs deden dat door de volle buit te pakken in de vier duels, namelijk MSC en Nieuw Buinen.

indeling halve finale Protos Weering

Vorig jaar haalden 20 clubs de halve finale.Verrassend was ook de 3e plaats van HOC. De fusieclub uit Odoorn/Exloo is samen met EMMS uit Slagharen de enige vierdeklasser die zich zaterdag 7 januari mag melden voor de halve finales.In totaal plaatsten zich twee hoofdklassers voor de halve eindstrijd, 7 eersteklassers, 8 tweedeklassers, 6 derdeklassers en dus vier clubs die op het veld uitkomen in de vierde klasse.Alle finalisten van vorig jaar (behalve HHC, dat niet deelneemt aan deze editie) haalden de halve finale: Rolder Boys, HZVV, SC Erica, Noordscheschut en SVBO.Hoogeveen zondag was de meest productieve ploeg van de avond. De eersteklasser maakte er 22. Hoogeveen behaalde ook de grootste zege van de avond, want NWVV werd met 10-0 opzij gezet.In totaal werd er in 100 kwartfinaleduels 444 goals gescoord. Daardoor staat het doelpuntentotaal na de voorronde en de kwartfinale op 1351. Dat zijn er minder dan de laatste twee edities. In 2014 werd er in de eerste twee ronden 1406 keer gescoord en vorig jaar stond de teller op 1384.Zeven clubs zijn na de kwartfinalewedstrijden nog zonder nederlaag: De Weide, Nieuw Buinen, Hoogeveen zondag, Noordscheschut, Beilen, HOC en Dedemsvaart.vv Noordscheschut is na acht wedstrijden de beste. De mannen van trainer André Mulder haalden in de voorronde 12 punten en in de kwartfinale 10, met het doelsaldo: 29 voor en 4 tegen. Ook Nieuw Buinen behaalde 22 punten in acht duels, maar heeft een doelsaldo van +22 (28 voor en 6 tegen).