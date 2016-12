Indeling halve finales Protos Weering

De loting van de halve finales

VOETBAL - Kort na de laatste wedstrijden in de kwartfinales van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi werd de loting verricht voor de duels in de halve finales, die aanstaande zaterdag worden gespeeld.

Hieronder de vijf poules:



Poule A, Sporthal Angelslo in Emmen:

1. De Weide

2. HZVV

3. Valthermond

4. Hardenberg'85

5. vv Emmen



Poule B, De Citadel in Hoogeveen:

1. Dedemsvaart

2. Nieuw Buinen

3. Bergentheim

4. Rolder Boys

5. SC Erica



Poule C, Zwembadweg in Hoogeveen:

1. Noordscheschut

2. Beilen

3. Staphorst

4. Dalen

5. EMMS



Poule D, 't Grootveld in Dalen:

1. MSC

2. CSVC

3. SVBO

4. Achilles 1894

5. Gramsbergen



Poule E, De Eendracht in Zwartemeer:

1. Hoogeveen

2. Germanicus

3. HOC

4. DZOH

5. CEC