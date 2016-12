Finalisten Kertzaalvoetbaltoernooi vv Gieten bekend

VOETBAL - De zes finalisten van het 35e Univé Kerstzaalvoetbaltoernooi van vv Gieten zijn bekend. WVV, ZNC, VAKO, LTC, Emmeloord en vv Gieten maken volgende week zaterdag uit wie er met de titel aan de haal gaat.

De finale-avond wordt afgewerkt in twee poules van drie, waarna de nummers van beide poules strijden om plek 5 en 6, de nummers twee van beide poules om de 3e en 4e plaats, waarna de poulewinnaars gaan uitmaken wie de opvolger gaat worden van WVV uit Winschoten. Of kan WVV het kunststukje van vorig jaar herhalen?De poule-indeling is als volgt:poule A: WVV, Gieten en ZNCpoule B: Emmeloord, LTC en VAKODe eerste wedstrijd, WVV - Gieten, begint om 19.00 uur. De finale staat gepland om 22.16 uur.SC Emmeloord, Roden, Gieten 2, SVZ en WVV streden dinsdagavond in poule A voor twee finaleplekken. WVV bleef met tien punten zonder nederlaag en daarachter verzekerde Emmeloord zich van de tweede plek door in de laatste poulewedstrijd met 7-2 af te rekenen met SVZ, dat daardoor derde werd. Net als Roden en Gieten 2 eindigde daardoor het toernooi voor de club uit Zeijen.LTC bleef in de poule met Gieten 1, Annen, Muntendam en Hoogezand zonder nederlaag. Met tien punten plaatste de club uit Assen zich dus eenvoudig voor de finale-avond. Gieten 1 had daar wat meer moeite mee. Na de 1-3 zege op Hoogezand werd de tweede wedstrijd met 2-0 verloren van Annen en het derde duel, tegen LTC, met 2-2 gelijkgespeeld. Winst in de laatste wedstrijd, tegen meervoudig toernooiwinnaar Muntendam, met drie goals verschil was noodzakelijk. Dat lukte: Gieten won met 6-1. Daardoor eindigde het toernooi voor Annen (op doelsaldo) en ook voor Hoogezand en Muntendam.De meeste spanning zat uiteindelijk in poule C, waar VAKO, Peize, Wildervank, BSVV en ZNC met elkaar streden. ZNC was na drie zeges op rij nog niet zeker van de finale, omdat ook BSVV en VAKO prima presteerden met 6 uit 3. De laatste speelronde moest dus de beslissing brengen. BSVV moest winnen, en het liefst dik, van Wildervank maar kwam niet verder dan 2-2. De ploeg uit Bovensmilde bleef daardoor steken op zeven punten. Door dat resultaat was ZNC zeker van de finale, maar had de Groninger club natuurlijk nog wel een belangrijk aandeel in de strijd om de tweede plek. Bij winst op VAKO zou namelijk niet de ploeg uit Vries, maar BSVV alsnog de finale halen. Dat gebeurde niet. VAKO won, met 3-2, waardoor ook de mannen van trainer Egbert Darwinkel zich zaterdag 7 januari opnieuw mogen melden in sporthal De Goorns.