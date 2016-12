Gietenaar Wim Scholtmeijer blijft korfbalbondscoach

Wim Scholtmeijer blijft bondscoach (foto: KNKV)

KORFBAL - Wim Scholtmeijer uit Gieten is ook de komende twee jaar bondscoach van het Nederlands team. Het KNKV en de oefenmeester uit Den Haag hebben daarover overeenstemming bereikt. "Ik ben hier enorm blij mee", aldus Scholtmeijer. "Er valt nog genoeg te ontwikkelen."

De 34-jarige Scholtmeijer volgde in 2014 Jan Sjouke van den Bos op en leidde het team sindsdien naar twee Europese titels (2014 en 2016) en het wereldkampioenschap van 2015. In 2017 wacht de World Games als volgende doel. “Die heb ik als trainer nog niet meegemaakt, dus dat is zeker een evenement waar ik succes wil boeken. We gaan niet met een vernieuwde groep daar naartoe werken en dat is weer een mooie uitdaging voor iedereen.