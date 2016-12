Automobilist belandt in de sloot en raakt gewond

De auto belandde op de kop in de sloot (foto: Van Oost Media) De brandweer van Schoonebeek rukte uit (foto: Van Oost Media) Gladheid was vermoedelijk de oorzaak van het ongeluk (foto: Van Oost Media)

ERICA - Een automobilist is vanochtend gewond geraakt bij een ongeluk aan de Noordersloot in Erica.

Hij belandde rond zeven uur met zijn auto op de kop in de sloot. Vermoedelijk verloor hij de macht over het stuur vanwege gladheid. De brandweer van Schoonebeek rukte uit om hulp te verlenen.



De bestuurder is naar het ziekenhuis in Emmen gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend.