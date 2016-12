Eerbetoon aan het verleden op begraafplaats Nieuweroord

Delia Bremer steekt de kaarsen aan (foto: RTV Drenthe) Eerbetoon aan het verleden (foto: RTV Drenthe) Alle graven staan vanavond in het licht (foto: RTV Drenthe)

NIEUWEROORD - Het oude gedeelte van de begraafplaats in Nieuweroord staat tijdens oud en nieuw twee dagen in het licht door kaarsen. Het is een initiatief van kunstenares Delia Bremer uit het dorp.

Het is volgens de kunstenares een eerbetoon aan alle levens waar afscheid van werd genomen in 2016, maar ook een eer aan het leven zelf.



Onrust

“Het heden kan niet zonder het leven uit het verleden” aldus Delia Bremer. "Het is goed daar soms even bij stil te staan. Zeker nu er zoveel onrust is in de wereld door allerlei aanslagen."



Rode zee van licht

"Maar het is ook een moment om stil te staan bij de mensen die je het afgelopen jaar bent kwijt geraakt." Het verlies van meerdere dierbaren in het afgelopen jaar bracht Bremer om het oude deel van de begraafplaats in een rode zee van licht te zetten.



Bremer stak vanmiddag ruim 150 kaarsen aan. Ze hoopt dat ze in ieder geval twee dagen blijven branden.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden