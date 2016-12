2016: Van schaatsen op straat tot wandelen met varkens

Het jaar begon met ijzel (foto: Jan Ottens)

ASSEN - Buiten knallen de carbidbussen. Binnen staan de oliebollen op tafel. Het jaar 2016 is alweer bijna voorbij. Een jaar waarin veel gebeurd is. Groot en klein nieuws, triest en grappig nieuws wisselden elkaar af.

Voor onze Facebookpagina hebben we een filmpje gemaakt met opvallende momenten van 2016 op een rij: van schaatsen op straat tijdens de ijzelperiode begin januari tot de verkoop van pony Binky op de Zuidlaardermarkt en het wandelen met varkens in Loon eerder deze maand.



Dit willen we u hier, op onze website, ook niet onthouden.