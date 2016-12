Uitslaande brand in woning in Zuidwolde

Het achterste deel van de woning is verloren gegaan (foto: Van Oost Media) Er komt veel rook vrij bij de brand (foto: Persbureau Meter) Meerdere brandweerkorpsen bestrijden het vuur (foto: Van Oost Media) Rook komt van achter de woning vandaan (foto: Van Oost Media)

ZUIDWOLDE - Een huis aan de Burgemeester Tonckensstraat in Zuidwolde is vanmiddag deels door brand verwoest.

Volgens een woordvoerster van de brandweer was er sprake van een uitslaande brand aan de achterkant van de vrijstaande woning. "Dat deel van het huis is verloren gegaan. Het voorhuis is behouden gebleven", aldus de woordvoerster.



Brandweerkorpsen uit onder meer Zuidwolde en De Wijk blusten het vuur. De bewoners waren tijdens het uitbreken van de brand niet thuis. Binnen waren wel twee honden en een kat. De kat en een van de honden zijn gered. De andere hond wordt nog vermist.



Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.