Oud-burgemeester Borrie van Sleen overleden

Gilles Borrie (2e L.) in 2008 bij de installatie van Rob van Gijzel als burgemeester van Eindhoven (foto: ANP/Hennie Keeris)

EINDHOVEN - In Eindhoven is Gilles Borrie, voormalig burgemeester van de gemeente Sleen, overleden.

Gilles Willem Benjamin Borrie begon zijn carrière als burgemeester in 1960 in Sleen. Hij bleef er acht jaar. Daarna werd hij burgemeester van Tiel, Rheden en Eindhoven. In 1987 ging Borrie met pensioen.



Voor hij burgemeester werd, studeerde hij geschiedenis en promoveerde hij. Ook werkte hij bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau van de PvdA.



Tot hij burgemeester van Eindhoven werd, kon hij het burgemeesterschap combineren met het schrijven van biografieën. Na zijn pensioen bracht hij opnieuw een boek uit.



Gilles Borrie overleed afgelopen dinsdag. Hij is 91 jaar geworden.