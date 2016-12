Vuurwerk zorgt voor schoolbrandje in Emmermeer

De brandweer had het brandje snel onder controle (foto: Van Oost Media) Buurtbewoners en brandweer (foto: Van Oost Media) De school is al eerder doelwit van vandalen geweest (foto: Van Oost Media)

EMMEN - De Drentse hulpdiensten maken zich op voor een drukke avond en nacht. Rond drie uur vanmiddag moest de brandweer uitrukken voor het eerste vuurwerkbrandje.

OBS Emmermeer was doelwit van vuurwerkvandalen.



Bij de school is vuurwerk naar binnen gegooid. De brandweer kon het brandje snel blussen. De politie doet onderzoek in de buurt om de dader of daders op het spoor te komen.



Bij de basisschool zijn de afgelopen tijd meer vernielingen gepleegd.