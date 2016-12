'Vuurwerkhandel heeft last van trek naar Duitsland'

Beilen/Zweeloo/Dalerveen - "Het kon beter. Ik heb het idee dat we last hebben van onze oosterburen," dat zegt de Beiler vuurwerkhandelaar Johan Seydell. Rustiger dan gehoopt is het bij hem in de verfhandel, waar al 60 jaar vuurwerk wordt verkocht.

Rijen in Emlichheim

Druk is het wel over de grens in Emlichheim, zegt een klant van de vuurwerkboerderij in Dalerveen. "Prima dat ze daar heen gaan, maar het is wel jammer dat ze er ruzie maken. Ik ging er vanochtend tanken en zag dat het heel druk was bij het verkooppunt in de Lidl."



Vuurwerkhype

Een reisje naar Duitsland om vuurwerk te kopen is "Een hype, waarbij iedereen achter elkaar aan loopt", zegt Eric Mulder. 15 Jaar geleden begon hij de vuurwerkboerderij in Dalerveen. "Het gaat slecht, vandaag loopt het redelijk, maar de eerste twee dagen was het alleen wat knalvuurwerk. Prijstechnisch zitten wij wel goed, maar mensen willen gewoon naar Duitsland. Het zit bij de mensen tussen de oren," aldus Mulder.



Iedereen doet het

Volgens Mulder is de strenge Nederlandse regelgeving voor vuurwerkopslag de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang in de handel. "Daar ligt het zo in de supermarkt en wij moeten alles in een bunker hebben en ik kooien verpakken. In het begin gingen alleen mensen met wat lef naar Duitsland, maar nu doet iedereen het. Terwijl ik voor dezelfde prijs hetzelfde vuurwerk kan aanbieden hier. Maar mensen zien het niet."



Nederlandse pot is mooier

"Je kunt er niks aan doen", zegt ook Seydell. In Duitsland is het siervuurwerk volgens haar wel lichter dan in Nederland is toegestaan. Daar maximaal 200 gram kruit per pot die je in de supermarkt koopt en hier 500 gram. "Dus daar is het ook niet zo mooi."



Verkoop als hobby

Toch denken de vuurwerkhandelaren in Beilen en Dalerveen niet aan opgeven. Vuurwerk hoort er voor hen gewoon bij. "De groei is er uit, terwijl de handel eigenlijk zou moeten toenemen. Maar als het zo blijft ben ik best tevreden." Eric Mulder: "We doen het als hobby erbij, maar als je wat wilt verdienen dan loopt het niet meer."



Traditie bewaren

Bij de Welkoop in Zweeloo maken ze van voorlichting veel werk. Een medewerker helpt klanten bij de keuze en heeft een tv-scherm met filmpjes paraat. Jan Kuipers: "We willen dat de mensen weten wat ze kopen en gaan afsteken en welk effect dat geeft. We willen de traditie van vuurwerk in ere houden. We zijn lid geworden van Vuurwerkcheque, een organisatie die probeert de veiligheid uit te dragen. Dus vuurwerklonten en veiligheidsbrillen gebruiken en de gebruiksaanwijzing lezen."



De concurrentie van Duitsland is ook in Zweeloo groot. Kuipers: "Maar als we laten zien hoe mooi ons vuurwerk is en hoe goed het is, dan denk ik dat we nog jaren verder kunnen."

