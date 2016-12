'Ik had nooit gedacht opnieuw theater te spelen'

Nieuwjaarsvoorstelling Anastasia in theater De Nieuwe Kolk (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Dagenlang werkten 77 vrijwilligers uit heel Drenthe aan de musical, maar dinsdag is het zo ver. Dan speelt de nieuwjaarsvoorstelling Anastasia in theater De Nieuwe Kolk in Assen.

Het is het tweede jaar dat het theater zelf een voorstelling maakt met acteurs uit de provincie. Na het succes van Oliver Twist van vorig jaar, speelt de voorstelling dit jaar twee keer in de grote Rabozaal van het theater. En dat is best spannend, vindt de tienjarige Merijn de Kok. Hij speelt het weeskind Aleksej in de voorstelling en zou later het liefst acteur worden.



Goed concentreren

Maar spelen in zo’n grote zaal is vooral heel leuk, reageert een van zijn tegenspelers Renny van Weert. Van Weert is tachtig jaar en had nooit gedacht weer op de planken te staan. “Ja, fantastisch,” zegt ze. “Al merk ik wel dat ik me echt goed moet concentreren op m’n tekst. Dat is soms nog wel eens lastig, hoor.”



De familievoorstelling gaat over Anastasia, de dochter van de tsaar van Rusland. En dat is niet toevallig, want in het Drents Museum hangt nu een Russische schilderijententoonstelling.



Samenwerking

“We willen elkaar kunnen versterken in de randprogrammering,” zegt theaterdirecteur Hilko Folkeringa daarover. “Zo hebben wij in het nieuwe theaterseizoen onder andere het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan." Ook zijn afbeeldingen van de schilderijen zichtbaar in het theaterstuk.



De première is op 3 januari en op 4 januari staat een tweede opvoering gepland.

Door: Marjolein Knol Correctie melden