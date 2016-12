Carbidschieten, maar dan net even anders

De jeugd met op de achtergrond hun 'waankie' (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting) De carbidinstallatie in Valthermond (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

WITTEVEEN / VALTHERMOND - Het is al jaren een traditie: carbidschieten. Het principe is overal hetzelfde, maar de invulling is anders.

In Witteveen bijvoorbeeld. Daar is de jeugd mobiel.



Anders dan anders

Een tot rijdende kroeg omgebouwde SRV-wagen, met een carbidkanon erachter, daar rijdt de jeugd van Witteveen mee door de gemeente. "We rijden rond met een SRV-wagen en dan gaan we carbidschieten en biertjes drinken", vertelt Wouter Doldersum. Jorrit Schuring vult hem aan: "We zijn begonnen in Mantinge vanmorgen, nu in Westerbork en straks gaan we weer verder." De dit van de jongens eindigt weer in Witteveen, waar ook de rest van het dorp carbid staat te schieten.



Carbid Valthermond

Ook in Valthermond hebben ze het liever anders dan gebruikelijk. "Vijf jaar geleden zijn we begonnen met het bouwen van de eerste kar die daar staat. Toen, het jaar daarop, vonden we dat we nog niet genoeg hadden. Toen hebben we nog een kar bij gebouwd en dit is het resultaat", zegt Marc Dijks van Carbid Valthermond, wijzend op een immense constructie met draaiende melkbussen.



De jongens zijn al dagen van tevoren bezig met voorbereidingen en dat werpt wel vruchten af. De hele buurt komt zo'n beetje langs. "Straks staat het hier helemaal vol", vertelt Dijks.



En wie denkt dat carbidschieten voorbehouden is aan mannen heeft het mis: ook de vrouwen schieten vrolijk mee.



Veiligheid

Een borrel hoort erbij als tijdens het einde van het jaar, maar de jongens in Valthermond hebben wel duidelijke regels. "Wij hebben een afspraak met de groep, wij drinken de hele dag helemaal niks. We krijgen hier zoveel mensen op bezoek, als er wat gebeurt, dan is het hele feest voorbij", vertelt Dijks.



Ook In Witteveen hebben de jongens de afspraak dat de chauffeur de hele rit niets drinkt.

Door: Robbert Oosting Correctie melden