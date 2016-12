In beeld: Zo viert Drenthe Oudjaarsdag

Zanger René Karst wenst iedereen een oliebollengoed nieuwjaar (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe) (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe hebt u de laatste dag van het jaar gevierd? Bracht u hem door met familie en vrienden? Of was het een dag als vele anderen en was u gewoon aan het werk?





Op het krijtbord leest u de nieuwjaarswensen van de gefotografeerde Drenten.

RTV Drenthe verslaggever Frits Emmelkamp en fotograaf Kim Stellingwerf trokken door onze provincie en legden de laatste dag van 2016 vast.Op het krijtbord leest u de nieuwjaarswensen van de gefotografeerde Drenten.