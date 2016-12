Camerabewaking in Ruyterstraat Hoogeveen moeten zorgen voor rustige nacht

Gemeente Hoogeveen stelt de sraat preventief onder toezicht (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Een camera en extra verlichting moeten zorgen voor een veilige jaarwisseling in de Ruyterstraat in Hoogeveen.

De gemeente Hoogeveen heeft de extra bewaking geplaatst om zo de openbare orde in de straat te bewaken.



Bewoners van de straat hebben aangegeven zich niet veilig te voelen in de straat tijdens de jaarwisseling. Bovendien is er in de straat een aantal autobranden geweest.



De politie is op de hoogte van het extra toezicht in de straat.