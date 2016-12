Brandje bij vuurwerkverkoper en rijwielzaak in Borger

Rijwielspeciaalzaak Egbert Egberts (foto: Google Maps)

BORGER - Even leek er brand te zijn bij Rijwielspeciaalzaak en vuurwerkverkooppunt Egbert Egberts in Borger, maar dat leek mee te vallen.

Omdat de zaak vuurwerk verkoopt en er een brandmelding was binnengekomen bij de brandweer, werd er meteen opgeschaald. Dat betekent dat er meer voertuigen worden opgeroepen.



Toen het brandweerkorps Gieten aankwam bij de zaak aan de Hoofdstraat, bleek dat een papiercontainer achter het pand in brand stond. De andere korpsen die waren opgeroepen, zijn meteen teruggestuurd. Het korps uit Gieten had de brand snel onder controle.



Brand flat Emmen

Aan de Ekselerbrink in Emmen leek brand te zijn in een flatgebouw. Toen de brandweer aankwam bij het gebouw, bleek ook dit een containerbrand te zijn. Een papiercontainer en een aantal kliko's die in de kelder van het gebouw staan, stonden in brand. Hierdoor was de sprinklerinstallatie van het flatgebouw aangegaan. De brandweer is het vuur aan het blussen.