Mysterie opgelost: Fluisterschotel Hooghalen is weer terecht

ZORGVLIED - De zogenaamde 'fluisterschotel' uit Hooghalen is weer terecht. De eindejaarsvereniging Tied Zat had de schotel gestolen en er een reguliere satelliet schotel voor in de plaats gezet.

De schotel is onderdeel van een informatief pad over de Melkweg. Via de fluisterschotels kun je met elkaar praten door bij een schotel te gaan staan.Rond één uur 's nachts onthulde de oudejaarsvereniging op het Dorpsplein in Zorgvlied dat ze de fluisterschotel hadden 'gejat'. De vereniging wil hiermee aandacht vragen voor de slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons in Drenthe.Tied Zat organiseert elk jaar een eindejaarsstunt waarmee ze aandacht vragen voor een maatschappelijk probleem. Zo stolen ze vorig jaar de vredesduif in Tynaarlo om mensen op te roepen toleranter te zijn tegen vluchtelingen en werden eerder ook twee brandwagens ontvreemd na de sluiting van de brandweerpost in Diever.