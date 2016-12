Brandweer Drenthe druk met brandjes

MEPPEL - Een ondergrondse kledingcontainer aan de Talenkamp in Meppel is in brand gevlogen.

Omstanders zagen rook uit de ondergrondse container komen en belden meteen de brandweer. De brandweer kon de brand blussen door ruim 5000 liter water in de container te pompen. Waarschijnlijk is vuurwerk de oorzaak van de brandende container.De brandweer is vandaag druk met kleine brandjes in de provincie. Zo brandde in Exloo een seniorenwoning deels af. De woning is vermoedelijk in brand gevlogen door vuurwerk dat in de dakgoot terecht kwam. In Drouwen ging een schuur in vlammen op. Hoe deze brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. In Borger vloog een papiercontainer in brand achter het vuurwerkverkooppunt en ook in Emmen brandde een papiercontainer uit samen met een aantal kliko's.Rond drie uur vanmiddag moest de brandweer uitrukken voor het eerste vuurwerkbrandje. OBS Emmermeer in Emmen was het doelwit van vuurwerkvandalen. Bij de school is vuurwerk naar binnen gegooid. De brandweer kon het brandje snel blussen.Tenslotte woedde er vanmiddag ook nog een brand in een huis aan de Burgemeester Tonckensstraat in Zuidwolde. Volgens een woordvoerster van de brandweer was er sprake van een uitslaande brand aan de achterkant van de vrijstaande woning. "Dat deel van het huis is verloren gegaan. Het voorhuis is behouden gebleven", aldus de woordvoerster.Brandweerkorpsen uit onder meer Zuidwolde en De Wijk blusten het vuur. De bewoners waren tijdens het uitbreken van de brand niet thuis. Binnen waren wel twee honden en een kat. De kat en een van de honden zijn gered. De andere hond wordt nog vermist.