Brand richt grote schade aan bij agrarisch bedrijf in Zeijen

ZEIJEN - In Zeijen is Oudejaarsavond een zeer grote brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf aan de Zuiderstraat.

De brand heeft twee schuren en een keet in de as gelegd. Het vuur sloeg ook over naar een naastgelegen woning, maar deze bleef grotendeels behouden.



De brand ontstond rond elf uur in een aardappelloods. De brandweer zette veel materieel in, in de hoop dat het vuur niet zou overslaan. Maar dat kon niet worden voorkomen.



Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.