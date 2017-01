Vier jongeren opgepakt voor zeer grote brand in Zeijen

De brandweer probeert de woning te behouden (foto: Persbureau Meter) De brandweer probeert de woning te behouden (foto: Persbureau Meter)

ZEIJEN - Vier jongeren zijn oudejaarsnacht aangehouden voor een zeer grote brand bij een boerderij in Zeijen. Daarbij gingen twee schuren en een keet in vlammen op. De naastgelegen woning van het bedrijf aan de Zuiderstraat bleef behouden.

Het vuur ontstond rond half elf toen jongeren een bierkeet naast de boerderij in brand staken. De vlammen sloegen vervolgens over naar een schuur.



Het vuur ontstond rond elf uur in een keet achter een aardappelloods. De brandweer zette veel materieel in, in de hoop dat het vuur niet zou overslaan. Maar dat kon uiteindelijk niet worden voorkomen.



Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt bij de brand en zijn er geen chemische stoffen vrijgekomen. Twee jongemannen van 17 en 18 jaar uit Zeijen en twee jongemannen van 18 en 19 jaar uit Assen zijn aangehouden.