Zeer grote brand in Zeijen is vermoedelijk aangestoken: vier verdachten opgepakt

De brandweer probeert de woning te behouden (foto: Persbureau Meter) De brandweer probeert de woning te behouden (foto: Persbureau Meter)

ZEIJEN - Een zeer grote brand bij een agrarisch bedrijf in Zeijen heeft twee schuren en een keet in de as gelegd. De naastgelegen woning van het bedrijf aan de Zuiderstraat bleef behouden.

De politie gaat er vanuit dat de brand is aangestoken en heeft vier verdachten aangehouden, meldt de Veiligheidsregio Drenthe.



Het vuur ontstond rond elf uur in een keet achter een aardappelloods. De brandweer zette veel materieel in, in de hoop dat het vuur niet zou overslaan. Maar dat kon uiteindelijk niet worden voorkomen.



Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt bij de brand en zijn er geen chemische stoffen vrijgekomen. Wel wordt mensen geadviseerd uit de rook te blijven.