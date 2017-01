Politie pakt vechtersbazen op in Assen en moet in de achtervolging

ASSEN - Het nieuwe jaar is voor drie vechtersbazen in Assen slecht begonnen.

Twee van hen werden rond 02.00 uur aangehouden bij een vechtpartij aan het Zuidenveld in Assen. Bij het gevecht raakte een derde persoon gewond. Hij is voor onderzoek naar het Wilhelmina Ziekenhuis gebracht.De politie arresteerde ook een automobilist na een achtervolging. De man negeerde een stopteken en ging er vandoor. De achtervolging eindigde op een parkeerplaats aan de Maria Incampislaan in Assen. Waarom de automobilist doorreed is niet bekend.