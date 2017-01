Gewonde door vuurwerk in Meppel

De politie doet onderzoek na het vuurwerkincident (Foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - Aan de Rozenstraat in Meppel is afgelopen nacht iemand gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.