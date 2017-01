Groep van 70 jongeren bekogelt hulpdiensten met vuurwerk in Elim

De politie heeft twee verdachten opgepakt (foto: archief RTV Drenthe)

ELIM - In Elim heeft een groep van ongeveer zeventig jongeren de politie en brandweer bekogeld met vuurwerk.

De hulpdiensten waren opgeroepen voor een brandende bouwkeet in de Dorpsstraat. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet om de brandweer en politie bij te staan.



Na het blussen van de brand is opnieuw met zwaar vuurwerk naar de brandweer en politie gegooid. De politie heeft twee mensen opgepakt. Het gaat om een 16-jarige jongen en een 20-jarige man uit Elim.