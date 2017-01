Man raakt gewond aan oog in Assen, weinig vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen Emmen, Hoogeveen en Meppel

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen kende een vrij rustige jaarwisseling (archieffoto RTV Drenthe)

ASSEN - Een 40-jarige man is volgens het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen afgelopen nacht blind geraakt aan een oog door het afsteken van illegaal vuurwerk. Artsen konden zijn oog niet redden. Zijn andere oog raakte ernstig beschadigd, meldt het ziekenhuis.

Familie van de man spreekt dit tegen. De man zou weliswaar gewond zijn geraakt aan één oog, maar hij is zeker niet blind en het komt naar alle waarschijnlijkheid goed met zijn zicht. Ook zegt de zus van het slachtoffer dat er geen sprake was van illegaal vuurwerk.



Drukke nacht in het WZA

De artsen van de Spoedeisende Hulp in het WZA kenden een drukke nacht. Zij behandelden vier vuurwerkslachtoffers. Naast de 40-jarige man liepen twee jongens van 17 en 18 jaar ernstige verwondingen op aan hun handen. Beiden moesten worden gehecht en in het gips gezet, maar konden daarna wel naar huis. Een vierde man liep lichte verwondingen op aan een been.



Naast de vuurwerkslachtoffers kwamen er ook vier slachtoffers van vechtpartijen in het Asser ziekenhuis binnen. Drie van hen konden na behandeling aan handen en hoofd weer naar huis. Een vierde slachtoffer werd opgenomen met een ernstige kaakfractuur.



Weinig vuurwerkslachtoffers in Emmen en Hoogeveen

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen ontvingen weinig vuurwerkslachtoffers afgelopen nacht.



'Normale drukte'

In Emmen meldden zich vijftig personen op de spoedeisende hulp. Drie daarvan waren gewond door vuurwerk en zijn behandeld aan een hand, been of gezicht. Ook kwamen vier patiënten binnen vanwege een alcoholvergiftiging. Het ziekenhuis spreekt van een normale drukte rond de jaarwisseling.



In Hoogeveen was wel sprake van drukte, maar dit had niet speciaal met de jaarwisseling te maken. Twee personen werden behandeld vanwege vuurwerkletsel aan de hand en aan het gezicht.



Rustige nacht in Meppeler ziekenhuis

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel kende een rustige nacht. Een vuurwerkslachtoffer werd behandeld aan brandwonden. Daarnaast kwam er een iemand binnen met een alcoholvergiftiging.